Головин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1939
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1939
Отец: Головин Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головина (Шепелева) Екатерина Федоровна