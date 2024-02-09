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Головин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1939

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1939

Отец: Головин Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина (Шепелева) Екатерина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головина (Шепелева) Екатерина Федоровна

Смерть
2020

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