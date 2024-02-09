Шепелев Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШепелев Федор Степанович

Шепелев Федор Степанович

Место рождения

с. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шепелев Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шепелев Иван Федорович

Мать ребёнка: Шепелева Кристина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепелева Кристина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
строитель / тракторист
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1931

Дочь: Гарагуля (Шепелева) Анна (Ганна) Мароладижа Федоровна

Мать ребёнка: Шепелева Кристина Петровна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Головина (Шепелева) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Шепелева Кристина Петровна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шепелев Илья Федорович

Мать ребёнка: Шепелева Кристина Петровна

Рождение ребёнка
12.05.1948

Сын: Шепелев Николай Федорович

Мать ребёнка: Шепелева Кристина Петровна

Смерть
1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.