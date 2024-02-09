Шепелев Федор Степанович
Место рожденияс. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шепелев Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шепелева Кристина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
строитель / тракторист
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1931
Дочь: Гарагуля (Шепелева) Анна (Ганна) Мароладижа Федоровна
Мать ребёнка: Шепелева Кристина Петровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Головина (Шепелева) Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Шепелева Кристина Петровна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Шепелева Кристина Петровна
Рождение ребёнка
12.05.1948
Сын: Шепелев Николай Федорович
Мать ребёнка: Шепелева Кристина Петровна