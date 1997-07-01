Шепелев Николай Федорович
Место рожденияс. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия
Дата рождения12.05.1948
Дата смерти?.07.1997
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1948
с. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия
Рождение ребёнка
07.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шепелева Нина
Рождение ребёнка
07.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шепелева Нина
с. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шепелева Нина
Работа или профессия
Неизвестно
водитель / заведующий зерносушилкой
Место жительства
Неизвестно
с. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия
Смерть
?.07.1997
с. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия