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Шепелев Николай Федорович

Место рождения

с. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия

Дата рождения

12.05.1948

Дата смерти

?.07.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1948

Отец: Шепелев Федор Степанович

Мать: Шепелева Кристина Петровна

с. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия
Рождение ребёнка
07.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шепелева Нина

Рождение ребёнка
07.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шепелева Нина

с. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепелева Нина

Работа или профессия
Неизвестно
водитель / заведующий зерносушилкой
Место жительства
Неизвестно
с. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия
Смерть
?.07.1997
с. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия
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