Шепелева Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева Нина

Место рождения

г. Грайворон, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Николай Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
почтальон
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шепелев Николай Федорович

Рождение ребёнка
07.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шепелев Николай Федорович

Смерть
2019

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