Шепелева Нина
Место рожденияг. Грайворон, Белгородская обл, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
почтальон
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шепелев Николай Федорович
Рождение ребёнка
07.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шепелев Николай Федорович