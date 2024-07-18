Сизион Дмитрий Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
У него был сводный брат Иващенко Иван Трофимович приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых ему там 29 лет В 1874 году есть Краткий послужной список ГАКК Ф.669... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сизён Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 19.02.1872
Сын: (Сизион) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Сизён Мария Васильевна
Рождение ребёнка
13.04.1874 ст.
Мать ребёнка: Сизён Мария Васильевна
приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых ему там 7 лет Сизион Дмитрий Семенович жениться 1868-1870 годах на Марине Васильевне, метрические книги за эти годы ... Показать все
Рождение ребёнка
15.04.1879 ст.
Дочь: Сизён Феодора Дмитриевна
Мать ребёнка: Сизён Мария Васильевна
приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых. В приказе нет её возраста только родилась и ещё в Бриньковской
Рождение ребёнка
Около 19.07.1880
Мать ребёнка: Сизён Мария Васильевна
крестные Лось Родион Филимонович и Гипичева Евдокия Васильевна (предположительно сестра Марины Васильевны).
Рождение ребёнка
14.10.1882
Дочь: Авраменко (Сизен) Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Сизён Мария Васильевна
Смерть
1907