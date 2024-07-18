Сизион Дмитрий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизион Дмитрий Семёнович

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Место рождения

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Сизон Семён Емельянович

Мать: Сизион Иващенко Пераскева (Прасковья)

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
У него был сводный брат Иващенко Иван Трофимович приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых ему там 29 лет В 1874 году есть Краткий послужной список ГАКК Ф.669... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизён Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Около 19.02.1872

Сын: (Сизион) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Сизён Мария Васильевна

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.04.1874 ст.

Сын: Сизон Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Сизён Мария Васильевна

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых ему там 7 лет Сизион Дмитрий Семенович жениться 1868-1870 годах на Марине Васильевне, метрические книги за эти годы ... Показать все
Рождение ребёнка
15.04.1879 ст.

Дочь: Сизён Феодора Дмитриевна

Мать ребёнка: Сизён Мария Васильевна

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых. В приказе нет её возраста только родилась и ещё в Бриньковской
Рождение ребёнка
Около 19.07.1880

Сын: Сизион Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Сизён Мария Васильевна

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
крестные Лось Родион Филимонович и Гипичева Евдокия Васильевна (предположительно сестра Марины Васильевны).
Рождение ребёнка
14.10.1882

Дочь: Авраменко (Сизен) Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Сизён Мария Васильевна

Смерть
1907

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