Авраменко (Сизен) Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраменко (Сизен) Прасковья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1882

Дата смерти

30.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1882

Отец: Сизион Дмитрий Семёнович

Мать: Сизён Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авраменко Гавриил Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Авраменко Никодим Гаврилович

Отец ребёнка: Авраменко Гавриил Яковлевич

Привольная, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Около 1902

Муж: не указан

Привольная, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.03.1905

Дочь: Золотухина (Авраменко) Клавдия Гавриловна

Отец ребёнка: Авраменко Гавриил Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Авраменко Маруся Гавриловна

Отец ребёнка: Авраменко Гавриил Яковлевич

Привольная, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.03.1910

Дочь: Вареник (Авраменко) Лидия Гавриловна

Отец ребёнка: Авраменко Гавриил Яковлевич

Рождение ребёнка
07.06.1911

Дочь: Абашина (Араменко) Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Авраменко Гавриил Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Авраменко Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Авраменко Гавриил Яковлевич

Привольная, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
умер от голода
Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Араменко) Нина Гавриловна

Отец ребёнка: Авраменко Гавриил Яковлевич

Место жительства
С 1932
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
30.09.1964
Славгород, город Славгород, Алтайский край

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