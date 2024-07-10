Авраменко (Сизен) Прасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1882
Дата смерти30.09.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1882
Отец: Сизион Дмитрий Семёнович
Мать: Сизён Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Авраменко Никодим Гаврилович
Отец ребёнка: Авраменко Гавриил Яковлевич
Бракосочетание
Около 1902
Муж: не указан
Рождение ребёнка
19.03.1905
Дочь: Золотухина (Авраменко) Клавдия Гавриловна
Отец ребёнка: Авраменко Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Авраменко Маруся Гавриловна
Отец ребёнка: Авраменко Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
10.03.1910
Дочь: Вареник (Авраменко) Лидия Гавриловна
Отец ребёнка: Авраменко Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
07.06.1911
Дочь: Абашина (Араменко) Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Авраменко Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Авраменко Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Авраменко Гавриил Яковлевич
умер от голода
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Араменко) Нина Гавриловна
Отец ребёнка: Авраменко Гавриил Яковлевич
Место жительства
С 1932
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
30.09.1964
Славгород, город Славгород, Алтайский край