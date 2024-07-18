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Сизён Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1848 по 1850

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1848 по 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых ей там 31 год предопложительно Фамилия Гапичева, т.к. крестные её детей Гапичева Евдокия Васильевна (предположительно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизион Дмитрий Семёнович

Рождение ребёнка
Около 19.02.1872

Сын: (Сизион) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Сизион Дмитрий Семёнович

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.04.1874 ст.

Сын: Сизон Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Сизион Дмитрий Семёнович

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых ему там 7 лет Сизион Дмитрий Семенович жениться 1868-1870 годах на Марине Васильевне, метрические книги за эти годы ... Показать все
Рождение ребёнка
15.04.1879 ст.

Дочь: Сизён Феодора Дмитриевна

Отец ребёнка: Сизион Дмитрий Семёнович

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых. В приказе нет её возраста только родилась и ещё в Бриньковской
Рождение ребёнка
Около 19.07.1880

Сын: Сизион Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Сизион Дмитрий Семёнович

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
крестные Лось Родион Филимонович и Гипичева Евдокия Васильевна (предположительно сестра Марины Васильевны).
Рождение ребёнка
14.10.1882

Дочь: Авраменко (Сизен) Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Сизион Дмитрий Семёнович

Смерть
1918

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