Сизён Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1848 по 1850
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1848 по 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых ей там 31 год предопложительно Фамилия Гапичева, т.к. крестные её детей Гапичева Евдокия Васильевна (предположительно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 19.02.1872
Сын: (Сизион) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Сизион Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
13.04.1874 ст.
Отец ребёнка: Сизион Дмитрий Семёнович
приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых ему там 7 лет Сизион Дмитрий Семенович жениться 1868-1870 годах на Марине Васильевне, метрические книги за эти годы ... Показать все
Рождение ребёнка
15.04.1879 ст.
Дочь: Сизён Феодора Дмитриевна
Отец ребёнка: Сизион Дмитрий Семёнович
приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых. В приказе нет её возраста только родилась и ещё в Бриньковской
Рождение ребёнка
Около 19.07.1880
Отец ребёнка: Сизион Дмитрий Семёнович
крестные Лось Родион Филимонович и Гипичева Евдокия Васильевна (предположительно сестра Марины Васильевны).
Рождение ребёнка
14.10.1882
Дочь: Авраменко (Сизен) Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Сизион Дмитрий Семёнович
Смерть
1918