Вареник (Авраменко) Лидия Гавриловна
Место рожденияСтаница Привольная Каневской район Кубанская нароодная республика
Дата рождения10.03.1910
Дата смерти11.05.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Вареник Нина Антоновна
Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович
Рождение ребёнка
24.04.1939
Сын: Вареник Александр Антонович
Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович
Рождение ребёнка
13.10.1940
Дочь: (Вареник) Людмила Антоновна
Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович
Рождение ребёнка
07.04.1942
Дочь: Князева (Вареник) Тамара Антоновна
Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович
Рождение ребёнка
26.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович
Рождение ребёнка
29.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович
Смерть
11.05.1977