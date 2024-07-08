Вареник (Авраменко) Лидия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вареник (Авраменко) Лидия Гавриловна

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Место рождения

Станица Привольная Каневской район Кубанская нароодная республика

Дата рождения

10.03.1910

Дата смерти

11.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1910

Отец: Авраменко Гавриил Яковлевич

Мать: Авраменко (Сизен) Прасковья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вареник Антон Никифорович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Вареник Нина Антоновна

Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.04.1939

Сын: Вареник Александр Антонович

Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.10.1940

Дочь: (Вареник) Людмила Антоновна

Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович

Рождение ребёнка
07.04.1942

Дочь: Князева (Вареник) Тамара Антоновна

Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вареник Антон Никифорович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Смерть
11.05.1977

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