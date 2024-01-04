Вареник Антон Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВареник Антон Никифорович

Вареник Антон Никифорович

avatar

Место рождения

С.Черный Дол, Славгородского уезда

Дата рождения

06.08.1909

Дата смерти

07.07.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

1936 г.р.
1939 г.р.
1940 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1909

Отец: Вареник Никифор

Мать: не указана

С.Черный Дол, Славгородского уезда
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Вареник Нина Антоновна

Мать ребёнка: Вареник Лидия Гавриловна

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.04.1939

Сын: Вареник Александр Антонович

Мать ребёнка: Вареник Лидия Гавриловна

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.10.1940

Дочь: Людмила Антоновна

Мать ребёнка: Вареник Лидия Гавриловна

г.Славгород Алтайского края
Рождение ребёнка
07.04.1942

Дочь: Князева Тамара Антоновна

Мать ребёнка: Вареник Лидия Гавриловна

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вареник Лидия Гавриловна

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вареник Лидия Гавриловна

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вареник Лидия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
07.07.1979
С.Баган, Баганского района, Новосибирской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close