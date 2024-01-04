Вареник Антон Никифорович
Место рожденияС.Черный Дол, Славгородского уезда
Дата рождения06.08.1909
Дата смерти07.07.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1909
Отец: Вареник Никифор
Мать: не указана
С.Черный Дол, Славгородского уезда
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Вареник Нина Антоновна
Мать ребёнка: Вареник Лидия Гавриловна
Рождение ребёнка
24.04.1939
Сын: Вареник Александр Антонович
Мать ребёнка: Вареник Лидия Гавриловна
Рождение ребёнка
13.10.1940
Дочь: Людмила Антоновна
Мать ребёнка: Вареник Лидия Гавриловна
г.Славгород Алтайского края
Рождение ребёнка
07.04.1942
Дочь: Князева Тамара Антоновна
Мать ребёнка: Вареник Лидия Гавриловна
Рождение ребёнка
26.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вареник Лидия Гавриловна
Рождение ребёнка
29.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вареник Лидия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вареник Лидия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
07.07.1979
С.Баган, Баганского района, Новосибирской области