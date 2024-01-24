Вареник Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
из Полтавской губернии перехала в 1900 году в с.Новопесчаное, согласное сельхоз переписи 1917 года https://altarchives.ru/case/533634099
Рождение ребёнка
05.02.1902
Дочь: Вареник Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Вареник Никифор Игнатович
в метрических книгах https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?objectId=527684659&attributeId=5908&serial=1617968820&group=4688&ext=.jpg
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Вареник Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Вареник Никифор Игнатович
согласное сельхоз переписи 1917 года https://altarchives.ru/case/533634099
Рождение ребёнка
06.08.1909
Сын: Вареник Антон Никифорович
Отец ребёнка: Вареник Никифор Игнатович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Вареник Никифор Игнатович
Рождение ребёнка
После 1917
Дочь: Головенко Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Вареник Никифор Игнатович
Рождение ребёнка
После 1917
Дочь: Галина Никифоровна
Отец ребёнка: Вареник Никифор Игнатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно