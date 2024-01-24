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Вареник Ирина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

из Полтавской губернии перехала в 1900 году в с.Новопесчаное, согласное сельхоз переписи 1917 года https://altarchives.ru/case/533634099
Рождение ребёнка
05.02.1902

Дочь: Вареник Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Вареник Никифор Игнатович

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
в метрических книгах https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?objectId=527684659&attributeId=5908&serial=1617968820&group=4688&ext=.jpg
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Вареник Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Вареник Никифор Игнатович

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
согласное сельхоз переписи 1917 года https://altarchives.ru/case/533634099
Рождение ребёнка
06.08.1909

Сын: Вареник Антон Никифорович

Отец ребёнка: Вареник Никифор Игнатович

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Вареник Илья Никифорович

Отец ребёнка: Вареник Никифор Игнатович

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
После 1917

Дочь: Головенко Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Вареник Никифор Игнатович

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
После 1917

Дочь: Галина Никифоровна

Отец ребёнка: Вареник Никифор Игнатович

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вареник Никифор Игнатович

Смерть
Неизвестно
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