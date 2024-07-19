Сизион Иващенко Пераскева (Прасковья)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Мать Дмитрия Семеновича Сизона К 1862 году Сизион Семен Емельянович умер, так как в 1862 году его жена Параскева и сын Дмитрий живут в семье Иващенко Трофима Ефремовича. Иващенко Трофим Ефремович 6... Показать все
Бракосочетание
До 1850
умер во время беременности супруги сыном Дмитрием
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Сизон Семён Емельянович
У него был сводный брат Иващенко Иван Трофимович приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых ему там 29 лет В 1874 году есть Краткий послужной список ГАКК Ф.669... Показать все
Бракосочетание
С 1850
после смерти во время беременности Дмитрием
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Иващенко Трофим Евремович
Иващенко Трофим Ефремович 63 года отставной его жена Параскева 55 лет сын Трофима Ефремовича Иван Трофимович 17 лет, сын Параскевы Дмитрий Семенович 12 лет, сын Трофима Ефремовича и Параскевы Ефим 5... Показать все
Смерть
Неизвестно