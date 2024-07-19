Сизион Иващенко Пераскева (Прасковья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизион Иващенко Пераскева (Прасковья)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.
Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Мать Дмитрия Семеновича Сизона К 1862 году Сизион Семен Емельянович умер, так как в 1862 году его жена Параскева и сын Дмитрий живут в семье Иващенко Трофима Ефремовича. Иващенко Трофим Ефремович 6... Показать все
Бракосочетание
До 1850

Муж: Сизон Семён Емельянович

умер во время беременности супруги сыном Дмитрием
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сизион Дмитрий Семёнович

Отец ребёнка: Сизон Семён Емельянович

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
У него был сводный брат Иващенко Иван Трофимович приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых ему там 29 лет В 1874 году есть Краткий послужной список ГАКК Ф.669... Показать все
Бракосочетание
С 1850

Муж: Иващенко Трофим Евремович

после смерти во время беременности Дмитрием
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Иващенко Ефим Трофимович

Отец ребёнка: Иващенко Трофим Евремович

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Иващенко Трофим Ефремович 63 года отставной его жена Параскева 55 лет сын Трофима Ефремовича Иван Трофимович 17 лет, сын Параскевы Дмитрий Семенович 12 лет, сын Трофима Ефремовича и Параскевы Ефим 5... Показать все
Смерть
Неизвестно

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