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Иващенко Ефим Трофимович

Место рождения

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Иващенко Трофим Евремович

Мать: Сизион Иващенко Пераскева (Прасковья)

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Иващенко Трофим Ефремович 63 года отставной его жена Параскева 55 лет сын Трофима Ефремовича Иван Трофимович 17 лет, сын Параскевы Дмитрий Семенович 12 лет, сын Трофима Ефремовича и Параскевы Ефим 5... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иващенко (Боброва) Анна Нестеровна

Смерть
Неизвестно

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