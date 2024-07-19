Иващенко Трофим Евремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
В 1835 году семья состояла из Сизион Емельян Васильевич 52 года его жена Евдокия 32 года их сын Семен 22 года его жена Параскева 19 лет. После смерти Сизион Семена Емельяновича его жена Параскева вы... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: не указана
Иващенко Иван Трофимович переселился в Привольную в 1890 году: Иващенко Иван Трофимович 45 лет жена его Секлетиния 43 года дети их Иван 9 лет, Марфа 5 лет.
Бракосочетание
С 1850
после смерти во время беременности Дмитрием
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Сизион Иващенко Пераскева (Прасковья)
Иващенко Трофим Ефремович 63 года отставной его жена Параскева 55 лет сын Трофима Ефремовича Иван Трофимович 17 лет, сын Параскевы Дмитрий Семенович 12 лет, сын Трофима Ефремовича и Параскевы Ефим 5... Показать все
Смерть
Неизвестно