Иващенко Трофим Евремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко Трофим Евремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

В 1835 году семья состояла из Сизион Емельян Васильевич 52 года его жена Евдокия 32 года их сын Семен 22 года его жена Параскева 19 лет. После смерти Сизион Семена Емельяновича его жена Параскева вы... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Иващенко Иван Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Иващенко Иван Трофимович переселился в Привольную в 1890 году: Иващенко Иван Трофимович 45 лет жена его Секлетиния 43 года дети их Иван 9 лет, Марфа 5 лет.
Бракосочетание
С 1850

Жена: Сизион Иващенко Пераскева (Прасковья)

после смерти во время беременности Дмитрием
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Иващенко Ефим Трофимович

Мать ребёнка: Сизион Иващенко Пераскева (Прасковья)

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Иващенко Трофим Ефремович 63 года отставной его жена Параскева 55 лет сын Трофима Ефремовича Иван Трофимович 17 лет, сын Параскевы Дмитрий Семенович 12 лет, сын Трофима Ефремовича и Параскевы Ефим 5... Показать все
Смерть
Неизвестно

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