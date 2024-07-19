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Сизон Семён Емельянович

Место рождения

Хлопяники, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1784 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Сизион Емельян Васильевич

Мать: не указана

Хлопяники, Чернігівська область
Сизион Семен Емельянович в 1835 году состоит на службе в 7 пехотном полку Черноморского войска (позже пехотные полки переименованы в пластунские), лицом чист, круглолиц, глаза серые, нос умеренный, ... Показать все
Военная служба
1835
Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Сизион Семен Емельянович в 1835 году состоит на службе в 7 пехотном полку Черноморского войска (позже пехотные полки переименованы в пластунские), лицом чист, круглолиц, глаза серые, нос умеренный, ... Показать все
Бракосочетание
До 1850

Жена: Сизион Иващенко Пераскева (Прасковья)

умер во время беременности супруги сыном Дмитрием
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сизион Дмитрий Семёнович

Мать ребёнка: Сизион Иващенко Пераскева (Прасковья)

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
У него был сводный брат Иващенко Иван Трофимович приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых ему там 29 лет В 1874 году есть Краткий послужной список ГАКК Ф.669... Показать все
Смерть
1850
умер когда жена была беремена Дмитрием. Так у казано записях Авраменко Нины Гавриловны про рассказы о своём деде

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