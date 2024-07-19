Сизон Семён Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Сизион Емельян Васильевич
Мать: не указана
Сизион Семен Емельянович в 1835 году состоит на службе в 7 пехотном полку Черноморского войска (позже пехотные полки переименованы в пластунские), лицом чист, круглолиц, глаза серые, нос умеренный, ... Показать все
Военная служба
1835
Сизион Семен Емельянович в 1835 году состоит на службе в 7 пехотном полку Черноморского войска (позже пехотные полки переименованы в пластунские), лицом чист, круглолиц, глаза серые, нос умеренный, ... Показать все
Бракосочетание
До 1850
умер во время беременности супруги сыном Дмитрием
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Сизион Иващенко Пераскева (Прасковья)
У него был сводный брат Иващенко Иван Трофимович приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых ему там 29 лет В 1874 году есть Краткий послужной список ГАКК Ф.669... Показать все
Смерть
1850
умер когда жена была беремена Дмитрием. Так у казано записях Авраменко Нины Гавриловны про рассказы о своём деде