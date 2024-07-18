Сизион Емельян Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Семья Сизион Емельяна Васильевича переселилась в Новомышастовскую из Черниговской губернии Сосницкого повета села Хлопяники в 1822 году. Сизион Емельян Васильевич 31 год, его жена Варвара 20 лет их де... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сизион Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сизион Варвара
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: (Сизион) Ирина Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Прибыв в Новомышастовскую, жена Емельяна Варвара и их сын Данило умерли. Емельян Васильевич жениться на Евдокии. Сизион Емельян Васильевич 40 лет способен к внутренней службе, его жена Евдокия 20 ле... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: не указана
Сизион Семен Емельянович в 1835 году состоит на службе в 7 пехотном полку Черноморского войска (позже пехотные полки переименованы в пластунские), лицом чист, круглолиц, глаза серые, нос умеренный, ... Показать все
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Сизион) Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Прибыв в Новомышастовскую, жена Емельяна Варвара и их сын Данило умерли. Емельян Васильевич жениться на Евдокии. Сизион Емельян Васильевич 40 лет способен к внутренней службе, его жена Евдокия 20 ле... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Сизион Данило Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Прибыв в Новомышастовскую, жена Емельяна Варвара и их сын Данило умерли. Емельян Васильевич жениться на Евдокии. Сизион Емельян Васильевич 40 лет способен к внутренней службе, его жена Евдокия 20 ле... Показать все
Смерть
Неизвестно