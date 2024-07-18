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Сизион Емельян Васильевич

Место рождения

Хлопяники, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1802 г.р.
1804 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Хлопяники, Чернігівська область
Семья Сизион Емельяна Васильевича переселилась в Новомышастовскую из Черниговской губернии Сосницкого повета села Хлопяники в 1822 году. Сизион Емельян Васильевич 31 год, его жена Варвара 20 лет их де... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизион Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизион Варвара

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: (Сизион) Ирина Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Прибыв в Новомышастовскую, жена Емельяна Варвара и их сын Данило умерли. Емельян Васильевич жениться на Евдокии. Сизион Емельян Васильевич 40 лет способен к внутренней службе, его жена Евдокия 20 ле... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Сизон Семён Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Хлопяники, Чернігівська область
Сизион Семен Емельянович в 1835 году состоит на службе в 7 пехотном полку Черноморского войска (позже пехотные полки переименованы в пластунские), лицом чист, круглолиц, глаза серые, нос умеренный, ... Показать все
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Сизион) Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Хлопяники, Чернігівська область
Прибыв в Новомышастовскую, жена Емельяна Варвара и их сын Данило умерли. Емельян Васильевич жениться на Евдокии. Сизион Емельян Васильевич 40 лет способен к внутренней службе, его жена Евдокия 20 ле... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Сизион Данило Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Прибыв в Новомышастовскую, жена Емельяна Варвара и их сын Данило умерли. Емельян Васильевич жениться на Евдокии. Сизион Емельян Васильевич 40 лет способен к внутренней службе, его жена Евдокия 20 ле... Показать все
Смерть
Неизвестно

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