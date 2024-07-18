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Сизон Семен Дмитриевич

Место рождения

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

13.04.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

С 1848 по 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.04.1874
Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
крестные Иващенко Иван Трофимович и Гипичева Евдокия Васильевна (предположительно сестра Марины Васильевны).
Рождение
13.04.1874 ст.

Отец: Сизион Дмитрий Семёнович

Мать: Сизён Мария Васильевна

Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых ему там 7 лет Сизион Дмитрий Семенович жениться 1868-1870 годах на Марине Васильевне, метрические книги за эти годы ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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