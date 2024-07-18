Сизон Семен Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.04.1874
крестные Иващенко Иван Трофимович и Гипичева Евдокия Васильевна (предположительно сестра Марины Васильевны).
Рождение
13.04.1874 ст.
Отец: Сизион Дмитрий Семёнович
Мать: Сизён Мария Васильевна
приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых ему там 7 лет Сизион Дмитрий Семенович жениться 1868-1870 годах на Марине Васильевне, метрические книги за эти годы ... Показать все
Смерть
Неизвестно