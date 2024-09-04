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Алгазин Артём Иванович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Алгазин Иван Иванович

Мать: Алгазина Александра Алексеевна (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Севастьян Артемьевич

Мать ребёнка: Алгазина (Избышева) Дарья Харламовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина (Избышева) Дарья Харламовна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892

Сын: Алгазин Изот Артемьевич

Мать ребёнка: Алгазина (Избышева) Дарья Харламовна

Рождение ребёнка
05.12.1911

Дочь: (Алгазина) Анна Артёмовна

Мать ребёнка: Алгазина (Избышева) Дарья Харламовна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Алгазин Артём Артемьевич

Мать ребёнка: Алгазина (Избышева) Дарья Харламовна

Смерть
Неизвестно

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