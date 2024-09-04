Алгазина (Избышева) Дарья Харламовна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Севастьян Артемьевич
Отец ребёнка: Алгазин Артём Иванович
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Алгазин Артём Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1911
Дочь: (Алгазина) Анна Артёмовна
Отец ребёнка: Алгазин Артём Иванович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Алгазин Артём Иванович