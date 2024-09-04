Алгазина (Избышева) Дарья Харламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина (Избышева) Дарья Харламовна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Севастьян Артемьевич

Отец ребёнка: Алгазин Артём Иванович

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Артём Иванович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Алгазин Изот Артемьевич

Отец ребёнка: Алгазин Артём Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1911

Дочь: (Алгазина) Анна Артёмовна

Отец ребёнка: Алгазин Артём Иванович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Алгазин Артём Артемьевич

Отец ребёнка: Алгазин Артём Иванович

Смерть
Неизвестно

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