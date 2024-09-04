Алгазина Александра Алексеевна (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Александра Алексеевна (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1867

Сын: Алгазин Кирила Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Алгазин Артём Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Алгазин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Алгазин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Алгазин Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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