Алгазина Александра Алексеевна (?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Алгазин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Алгазин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Алгазин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Алгазин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Алгазин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Алгазин Иван Иванович