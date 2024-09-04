(Алгазина) Анна Артёмовна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения05.12.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1911
Крещение
11.12.1911
Стр.29 | 31. | Месяц, число, место рождения: | Декабря пятова числа тысяча девятьсот одиннадцатого года села Седельниково той же волости Тарского уезда Тобольской губернии | ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ОМСКОЙ... Показать все
Крещение
11.12.1911
Стр.29 | 31. | Месяц, число, место рождения: | Декабря пятова числа тысяча девятьсот одиннадцатого года села Седельниково той же волости Тарского уезда Тобольской губернии | ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ОМСКОЙ... Показать все
Смерть
Неизвестно