(Алгазина) Анна Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алгазина) Анна Артёмовна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

05.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1911

Отец: Алгазин Артём Иванович

Мать: Алгазина (Избышева) Дарья Харламовна

Крещение
11.12.1911
Стр.29 | 31. | Месяц, число, место рождения: | Декабря пятова числа тысяча девятьсот одиннадцатого года села Седельниково той же волости Тарского уезда Тобольской губернии | ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ОМСКОЙ... Показать все
Крещение
11.12.1911
Стр.29 | 31. | Месяц, число, место рождения: | Декабря пятова числа тысяча девятьсот одиннадцатого года села Седельниково той же волости Тарского уезда Тобольской губернии | ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ОМСКОЙ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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