Алгазин Иван Иванович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Алгазин Иван Иванович
Мать: Алгазина Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Алгазина Александра Алексеевна (?)
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Алгазина Александра Алексеевна (?)
Рождение ребёнка
1872
Сын: Алгазин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Алгазина Александра Алексеевна (?)
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Алгазина Александра Алексеевна (?)
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Алгазина Александра Алексеевна (?)