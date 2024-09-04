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Алгазин Иван Иванович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Алгазин Иван Иванович

Мать: Алгазина Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Александра Алексеевна (?)

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867

Сын: Алгазин Кирила Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Александра Алексеевна (?)

Рождение ребёнка
1870

Сын: Алгазин Артём Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Александра Алексеевна (?)

Рождение ребёнка
1872

Сын: Алгазин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Александра Алексеевна (?)

Рождение ребёнка
1885

Сын: Алгазин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Александра Алексеевна (?)

Рождение ребёнка
1888

Сын: Алгазин Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Александра Алексеевна (?)

Смерть
Неизвестно

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