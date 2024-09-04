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Алгазин Изот Артемьевич

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Алгазин Артём Иванович

Мать: Алгазина (Избышева) Дарья Харламовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Елизавета Феёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1911

Дочь: (Алгазина) Александра Изотовна

Мать ребёнка: Алгазина Елизавета Феёдоровна

Восприемник
11.12.1911
Анна Артёмовна Алгазина
Смерть
Неизвестно

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