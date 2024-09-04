Алгазин Изот Артемьевич
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1911
Дочь: (Алгазина) Александра Изотовна
Мать ребёнка: Алгазина Елизавета Феёдоровна
Восприемник
11.12.1911
Анна Артёмовна Алгазина
Смерть
Неизвестно