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Галиакбар Габдулбасыров

Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Габдулбасыр Альмухаметов

Мать: Зябида Бадамшина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гумер Галиакбаров

Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайнижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анида Галиакбарова

Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.12.1874 ст.

Дочь: Бибифатиха Галиакбарова

Мать ребёнка: Гайнижамал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.11.1875 ст.

Жена: Бибисабира Хабибуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1877 ст.

Сын: Шагиахмет Галиакбаров

Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Бибимарфуга Галиакбарова

Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1881 ст.

Сын: Шагимардан Галиакбаров

Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.09.1884 ст.

Сын: Галиакберов Абдрахман Галиакберович

Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1887 ст.

Сын: Гамир Галиакбарович

Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.12.1887 ст.

Сын: Абубакир Галиакбаров

Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1890 ст.

Дочь: Бибихабира Галиакбарова

Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1891

Сын: Галиакбаров Гусман Галиакбарович

Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1897 ст.

Дочь: Бибихадича Галиакбаров

Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина

Рождение ребёнка
05.05.1900 ст.

Дочь: Бибифатима Галиакбарова

Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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