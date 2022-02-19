Галиакбар Габдулбасыров
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Габдулбасыр Альмухаметов
Мать: Зябида Бадамшина
Сын: Гумер Галиакбаров
Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина
Жена: Гайнижамал
Дочь: Анида Галиакбарова
Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина
Дочь: Бибифатиха Галиакбарова
Мать ребёнка: Гайнижамал
Жена: Бибисабира Хабибуллина
Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина
Дочь: Бибимарфуга Галиакбарова
Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина
Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина
Сын: Галиакберов Абдрахман Галиакберович
Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина
Сын: Гамир Галиакбарович
Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина
Сын: Абубакир Галиакбаров
Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина
Дочь: Бибихабира Галиакбарова
Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина
Сын: Галиакбаров Гусман Галиакбарович
Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина
Дочь: Бибихадича Галиакбаров
Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина
Дочь: Бибифатима Галиакбарова
Мать ребёнка: Бибисабира Хабибуллина