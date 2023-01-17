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Шагимардан Галиакбаров

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.09.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1881 ст.

Отец: Галиакбар Габдулбасыров

Мать: Бибисабира Хабибуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.08.1905

Жена: Гильмибаян Изетуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1906

Сын: Исмагил Шагимарданович

Мать ребёнка: Гильмибаян Изетуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Асмабаян Шагимарданова

Мать ребёнка: Гильмибаян Изетуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1908 ст.

Дочь: Миннибаян Шагимарданова

Мать ребёнка: Гильмибаян Изетуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.04.1911 ст.

Дочь: Бибинурия Шагимарданова

Мать ребёнка: Гильмибаян Изетуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.10.1912 ст.

Жена: Миннихан Жамалетдинова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1914 ст.

Дочь: Хажара Шагимарданова

Мать ребёнка: Миннихан Жамалетдинова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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