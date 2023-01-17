Шагимардан Галиакбаров
Место рождения
Дата рождения08.09.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1881 ст.
Отец: Галиакбар Габдулбасыров
Мать: Бибисабира Хабибуллина
Бракосочетание
05.08.1905
Жена: Гильмибаян Изетуллина
Рождение ребёнка
01.08.1906
Мать ребёнка: Гильмибаян Изетуллина
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Асмабаян Шагимарданова
Мать ребёнка: Гильмибаян Изетуллина
Рождение ребёнка
21.06.1908 ст.
Дочь: Миннибаян Шагимарданова
Мать ребёнка: Гильмибаян Изетуллина
Рождение ребёнка
12.04.1911 ст.
Дочь: Бибинурия Шагимарданова
Мать ребёнка: Гильмибаян Изетуллина
Бракосочетание
13.10.1912 ст.
Жена: Миннихан Жамалетдинова
Рождение ребёнка
18.10.1914 ст.
Дочь: Хажара Шагимарданова
Мать ребёнка: Миннихан Жамалетдинова
Смерть
Неизвестно