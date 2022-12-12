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Бибисабира Хабибуллина

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Хабибулла Галиев

Мать: Гулямзян Абзямилова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.11.1875 ст.

Муж: Галиакбар Габдулбасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1877 ст.

Сын: Шагиахмет Галиакбаров

Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Бибимарфуга Галиакбарова

Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1881 ст.

Сын: Шагимардан Галиакбаров

Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.09.1884 ст.

Сын: Галиакберов Абдрахман Галиакберович

Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1887 ст.

Сын: Гамир Галиакбарович

Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.12.1887 ст.

Сын: Абубакир Галиакбаров

Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1890 ст.

Дочь: Бибихабира Галиакбарова

Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1891

Сын: Галиакбаров Гусман Галиакбарович

Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1897 ст.

Дочь: Бибихадича Галиакбаров

Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров

Рождение ребёнка
05.05.1900 ст.

Дочь: Бибифатима Галиакбарова

Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гумер Галиакбаров

Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анида Галиакбарова

Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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