Бибисабира Хабибуллина
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Хабибулла Галиев
Мать: Гулямзян Абзямилова
Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров
Дочь: Бибимарфуга Галиакбарова
Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров
Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров
Сын: Галиакберов Абдрахман Галиакберович
Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров
Сын: Гамир Галиакбарович
Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров
Сын: Абубакир Галиакбаров
Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров
Дочь: Бибихабира Галиакбарова
Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров
Сын: Галиакбаров Гусман Галиакбарович
Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров
Дочь: Бибихадича Галиакбаров
Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров
Дочь: Бибифатима Галиакбарова
Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров
Сын: Гумер Галиакбаров
Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров
Дочь: Анида Галиакбарова
Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров