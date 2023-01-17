Галиакбаров Гусман Галиакбарович
Место рождения
Дата рождения17.11.1891
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1891
Отец: Галиакбар Габдулбасыров
Мать: Бибисабира Хабибуллина
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Галиакбарова Харира Гусмановна
Мать ребёнка: Галиакбарова Хадича
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Галиакбарова Рабига Гусмановна
Мать ребёнка: Галиакбарова Хадича
Рождение ребёнка
01.07.1925
Дочь: Нугуманова Сания Гусмановна
Мать ребёнка: Галиакбарова Хадича
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Галиакбарова Мадина Гусмановна
Мать ребёнка: Галиакбарова Хадича
Рождение ребёнка
1930
Сын: Галиакбаров Гаптулла Гусманович
Мать ребёнка: Галиакбарова Хадича
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Галиакбарова Фагима Гусмановна
Мать ребёнка: Галиакбарова Хадича
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Галиакбарова Фарида Гусмановна
Мать ребёнка: Галиакбарова Хадича
Рождение ребёнка
1941
Сын: Галиакбаров Рахимулла Гусманович
Мать ребёнка: Галиакбарова Хадича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галиакбарова Хадича
Смерть
1943