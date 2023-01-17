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Галиакбаров Гусман Галиакбарович

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.11.1891

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1891

Отец: Галиакбар Габдулбасыров

Мать: Бибисабира Хабибуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Галиакбарова Харира Гусмановна

Мать ребёнка: Галиакбарова Хадича

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Галиакбарова Рабига Гусмановна

Мать ребёнка: Галиакбарова Хадича

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1925

Дочь: Нугуманова Сания Гусмановна

Мать ребёнка: Галиакбарова Хадича

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Галиакбарова Мадина Гусмановна

Мать ребёнка: Галиакбарова Хадича

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Сын: Галиакбаров Гаптулла Гусманович

Мать ребёнка: Галиакбарова Хадича

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Галиакбарова Фагима Гусмановна

Мать ребёнка: Галиакбарова Хадича

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Галиакбарова Фарида Гусмановна

Мать ребёнка: Галиакбарова Хадича

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1941

Сын: Галиакбаров Рахимулла Гусманович

Мать ребёнка: Галиакбарова Хадича

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиакбарова Хадича

Смерть
1943
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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