Галиакбарова Хадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиакбарова Хадича

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Галиакбарова Харира Гусмановна

Отец ребёнка: Галиакбаров Гусман Галиакбарович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Галиакбарова Рабига Гусмановна

Отец ребёнка: Галиакбаров Гусман Галиакбарович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1925

Дочь: Нугуманова Сания Гусмановна

Отец ребёнка: Галиакбаров Гусман Галиакбарович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Галиакбарова Мадина Гусмановна

Отец ребёнка: Галиакбаров Гусман Галиакбарович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Сын: Галиакбаров Гаптулла Гусманович

Отец ребёнка: Галиакбаров Гусман Галиакбарович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Галиакбарова Фагима Гусмановна

Отец ребёнка: Галиакбаров Гусман Галиакбарович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Галиакбарова Фарида Гусмановна

Отец ребёнка: Галиакбаров Гусман Галиакбарович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1941

Сын: Галиакбаров Рахимулла Гусманович

Отец ребёнка: Галиакбаров Гусман Галиакбарович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиакбаров Гусман Галиакбарович

Смерть
Неизвестно
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