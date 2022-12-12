Галиакбарова Хадича
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Галиакбарова Харира Гусмановна
Отец ребёнка: Галиакбаров Гусман Галиакбарович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Галиакбарова Рабига Гусмановна
Отец ребёнка: Галиакбаров Гусман Галиакбарович
Рождение ребёнка
01.07.1925
Дочь: Нугуманова Сания Гусмановна
Отец ребёнка: Галиакбаров Гусман Галиакбарович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Галиакбарова Мадина Гусмановна
Отец ребёнка: Галиакбаров Гусман Галиакбарович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Галиакбаров Гаптулла Гусманович
Отец ребёнка: Галиакбаров Гусман Галиакбарович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Галиакбарова Фагима Гусмановна
Отец ребёнка: Галиакбаров Гусман Галиакбарович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Галиакбарова Фарида Гусмановна
Отец ребёнка: Галиакбаров Гусман Галиакбарович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Галиакбаров Рахимулла Гусманович
Отец ребёнка: Галиакбаров Гусман Галиакбарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно