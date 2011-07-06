Нугуманова (Галиакбарова) Сания Гусмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нугуманова (Галиакбарова) Сания Гусмановна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.07.1925

Дата смерти

06.07.2011

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1925

Отец: Галиакбаров Гусман Галиакбарович

Мать: Галиакбарова Хадича

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нугуманов Абдулхади Нугуманович

Рождение ребёнка
29.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нугуманов Абдулхади Нугуманович

Рождение ребёнка
28.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нугуманов Абдулхади Нугуманович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нугуманов Абдулхади Нугуманович

Рождение ребёнка
07.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нугуманов Абдулхади Нугуманович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нугуманов Абдулхади Нугуманович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.07.2011
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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