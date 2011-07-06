Нугуманова (Галиакбарова) Сания Гусмановна
Место рождения
Дата рождения01.07.1925
Дата смерти06.07.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1925
Рождение ребёнка
12.10.1948
Рождение ребёнка
29.08.1950
Рождение ребёнка
28.07.1953
Рождение ребёнка
01.12.1958
Рождение ребёнка
07.01.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.2011