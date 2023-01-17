Нугуманов Абдулхади Нугуманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нугуманов Абдулхади Нугуманович

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.03.1915 ст.

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1915 ст.

Отец: Нугуман Зинуров

Мать: Бибисафа Хайрулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нугуманова Сания Гусмановна

Рождение ребёнка
29.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нугуманова Сания Гусмановна

Рождение ребёнка
28.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нугуманова Сания Гусмановна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нугуманова Сания Гусмановна

Рождение ребёнка
07.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нугуманова Сания Гусмановна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нугуманова Сания Гусмановна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1983
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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