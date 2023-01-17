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Бибисафа Хайрулловна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.08.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1889 ст.

Отец: Хайрулла Биктахиров

Мать: Бибигазиза Миннигалиева

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.11.1907 ст.

Муж: Нугуман Зинуров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1908 ст.

Сын: Нугуманов Шайхулла Нугуманович

Отец ребёнка: Нугуман Зинуров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1910

Дочь: Минзиха Нугумановна

Отец ребёнка: Нугуман Зинуров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1912 ст.

Дочь: Садриева Минибанет Нугумановна

Отец ребёнка: Нугуман Зинуров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1913 ст.

Сын: Нугманов Гатиятулла Нугуманович

Отец ребёнка: Нугуман Зинуров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1915 ст.

Сын: Нугуманов Абдулхади Нугуманович

Отец ребёнка: Нугуман Зинуров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1918

Сын: Нугуманов Барый Нугуманович

Отец ребёнка: Нугуман Зинуров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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