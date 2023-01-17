Бибисафа Хайрулловна
Место рождения
Дата рождения28.08.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1889 ст.
Отец: Хайрулла Биктахиров
Мать: Бибигазиза Миннигалиева
Бракосочетание
26.11.1907 ст.
Муж: Нугуман Зинуров
Рождение ребёнка
05.12.1908 ст.
Сын: Нугуманов Шайхулла Нугуманович
Отец ребёнка: Нугуман Зинуров
Рождение ребёнка
20.12.1910
Дочь: Минзиха Нугумановна
Отец ребёнка: Нугуман Зинуров
Рождение ребёнка
26.02.1912 ст.
Дочь: Садриева Минибанет Нугумановна
Отец ребёнка: Нугуман Зинуров
Рождение ребёнка
04.09.1913 ст.
Сын: Нугманов Гатиятулла Нугуманович
Отец ребёнка: Нугуман Зинуров
Рождение ребёнка
05.03.1915 ст.
Сын: Нугуманов Абдулхади Нугуманович
Отец ребёнка: Нугуман Зинуров
Рождение ребёнка
1918
Сын: Нугуманов Барый Нугуманович
Отец ребёнка: Нугуман Зинуров
Смерть
Неизвестно