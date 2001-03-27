Садриева (Нугуманова) Минибанет Нугумановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садриева (Нугуманова) Минибанет Нугумановна

Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.02.1912 ст.

Дата смерти

27.03.2001

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

Дети

1936 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1912 ст.

Отец: Нугуман Зинуров

Мать: Бибисафа Хайрулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садриев Шайхетдин

Рождение ребёнка
08.01.1936

Дочь: Садриева Флера Шайхетдиновна

Отец ребёнка: Садриев Шайхетдин

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Шайхетдин

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Шайхетдин

Смерть
27.03.2001
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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