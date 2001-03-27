Садриева (Нугуманова) Минибанет Нугумановна
Место рождения
Дата рождения26.02.1912 ст.
Дата смерти27.03.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1912 ст.
Отец: Нугуман Зинуров
Мать: Бибисафа Хайрулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садриев Шайхетдин
Рождение ребёнка
08.01.1936
Дочь: Садриева Флера Шайхетдиновна
Отец ребёнка: Садриев Шайхетдин
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садриев Шайхетдин
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садриев Шайхетдин
Смерть
27.03.2001