Нугуманов Шайхулла Нугуманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нугуманов Шайхулла Нугуманович

Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.12.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1908 ст.

Отец: Нугуман Зинуров

Мать: Бибисафа Хайрулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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