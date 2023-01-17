Хабибулла Галиев
Место рождения
Дата рождения04.02.1833 ст.
Дата смерти14.08.1872 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1833 ст.
Отец: Гали Аликеев
Мать: Хубайба
Бракосочетание
27.10.1852 ст.
Жена: Гулямзян Абзямилова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Асхапжамал Хабибуллина
Мать ребёнка: Гулямзян Абзямилова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Бибисабира Хабибуллина
Мать ребёнка: Гулямзян Абзямилова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Бибигайша Хабибуллина
Мать ребёнка: Гулямзян Абзямилова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Хуббиниса Хабибуллина
Мать ребёнка: Гулямзян Абзямилова
Рождение ребёнка
27.05.1866 ст.
Дочь: Габида Хабибуллина
Мать ребёнка: Гулямзян Абзямилова
Рождение ребёнка
01.11.1868 ст.
Сын: Хайбуллин Халилулла Хабибуллович
Мать ребёнка: Гулямзян Абзямилова
Рождение ребёнка
20.07.1871 ст.
Сын: Матигулла Хабибуллин
Мать ребёнка: Гулямзян Абзямилова
Смерть
14.08.1872 ст.