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Хабибулла Галиев

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.02.1833 ст.

Дата смерти

14.08.1872 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1833 ст.

Отец: Гали Аликеев

Мать: Хубайба

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.10.1852 ст.

Жена: Гулямзян Абзямилова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Асхапжамал Хабибуллина

Мать ребёнка: Гулямзян Абзямилова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Бибисабира Хабибуллина

Мать ребёнка: Гулямзян Абзямилова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Бибигайша Хабибуллина

Мать ребёнка: Гулямзян Абзямилова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Хуббиниса Хабибуллина

Мать ребёнка: Гулямзян Абзямилова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1866 ст.

Дочь: Габида Хабибуллина

Мать ребёнка: Гулямзян Абзямилова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1868 ст.

Сын: Хайбуллин Халилулла Хабибуллович

Мать ребёнка: Гулямзян Абзямилова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1871 ст.

Сын: Матигулла Хабибуллин

Мать ребёнка: Гулямзян Абзямилова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.08.1872 ст.
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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