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Хайбуллин Халилулла Хабибуллович

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.11.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1868 ст.

Отец: Хабибулла Галиев

Мать: Гулямзян Абзямилова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1888 ст.

Сын: Халиуллин Калимулла Халилуллович

Мать ребёнка: Хайбуллина Гайнижамал Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.03.1890 ст.

Жена: Фахрениса Камалетдинова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Очень странный брак, видимо второй у Халилуллы, хотя указан как первый (у него в 1888 и 1894 году родились дети от другой жены)
Рождение ребёнка
05.08.1894 ст.

Сын: Салимулла Халилуллович

Мать ребёнка: Хайбуллина Гайнижамал Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.04.1898 ст.

Дочь: Юсупова Шамсихамал Халилулловна

Мать ребёнка: Хайбуллина Гайнижамал Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1900 ст.

Дочь: Бибигафифа Халилулловна

Мать ребёнка: Хайбуллина Гайнижамал Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайбуллина Гайнижамал Хамидулловна

Смерть
Неизвестно
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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