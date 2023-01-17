Хайбуллин Халилулла Хабибуллович
Место рождения
Дата рождения01.11.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1868 ст.
Отец: Хабибулла Галиев
Мать: Гулямзян Абзямилова
Рождение ребёнка
04.07.1888 ст.
Сын: Халиуллин Калимулла Халилуллович
Мать ребёнка: Хайбуллина Гайнижамал Хамидулловна
Бракосочетание
29.03.1890 ст.
Жена: Фахрениса Камалетдинова
Очень странный брак, видимо второй у Халилуллы, хотя указан как первый (у него в 1888 и 1894 году родились дети от другой жены)
Рождение ребёнка
05.08.1894 ст.
Мать ребёнка: Хайбуллина Гайнижамал Хамидулловна
Рождение ребёнка
06.04.1898 ст.
Дочь: Юсупова Шамсихамал Халилулловна
Мать ребёнка: Хайбуллина Гайнижамал Хамидулловна
Рождение ребёнка
24.11.1900 ст.
Дочь: Бибигафифа Халилулловна
Мать ребёнка: Хайбуллина Гайнижамал Хамидулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно