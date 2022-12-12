Халиуллин Калимулла Халилуллович
Место рождения
Дата рождения04.07.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1888 ст.
Развод
29.10.1912 ст.
Жена: Бибифатима Изатуллина
Рождение ребёнка
27.07.1914 ст.
Сын: Халиуллин Газизулла Калимуллович
Мать ребёнка: Хадича Шакировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хадича Шакировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибифатима Изатуллина
Смерть
Неизвестно