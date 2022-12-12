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Халиуллин Калимулла Халилуллович

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.07.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1888 ст.

Отец: Хайбуллин Халилулла Хабибуллович

Мать: Хайбуллина Гайнижамал Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
29.10.1912 ст.

Жена: Бибифатима Изатуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1914 ст.

Сын: Халиуллин Газизулла Калимуллович

Мать ребёнка: Хадича Шакировна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хадича Шакировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибифатима Изатуллина

Смерть
Неизвестно
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