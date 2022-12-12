Хайбуллина Гайнижамал Хамидулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1888 ст.
Сын: Халиуллин Калимулла Халилуллович
Отец ребёнка: Хайбуллин Халилулла Хабибуллович
Рождение ребёнка
05.08.1894 ст.
Отец ребёнка: Хайбуллин Халилулла Хабибуллович
Рождение ребёнка
06.04.1898 ст.
Дочь: Юсупова Шамсихамал Халилулловна
Отец ребёнка: Хайбуллин Халилулла Хабибуллович
Рождение ребёнка
24.11.1900 ст.
Дочь: Бибигафифа Халилулловна
Отец ребёнка: Хайбуллин Халилулла Хабибуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно