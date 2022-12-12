Хайбуллина Гайнижамал Хамидулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайбуллина Гайнижамал Хамидулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1888 ст.

Сын: Халиуллин Калимулла Халилуллович

Отец ребёнка: Хайбуллин Халилулла Хабибуллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1894 ст.

Сын: Салимулла Халилуллович

Отец ребёнка: Хайбуллин Халилулла Хабибуллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.04.1898 ст.

Дочь: Юсупова Шамсихамал Халилулловна

Отец ребёнка: Хайбуллин Халилулла Хабибуллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1900 ст.

Дочь: Бибигафифа Халилулловна

Отец ребёнка: Хайбуллин Халилулла Хабибуллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайбуллин Халилулла Хабибуллович

Смерть
Неизвестно
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