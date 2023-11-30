Юсупова Шамсихамал Халилулловна
Место рождения
Дата рождения06.04.1898 ст.
Дата смерти10.06.1971
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1898 ст.
Рождение ребёнка
27.10.1924
Отец ребёнка: Юсупов Якуп Юсупович
Рождение ребёнка
23.12.1927
Отец ребёнка: Юсупов Якуп Юсупович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Юсупов Якуп Юсупович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсупова Рафия Якуповна
Отец ребёнка: Юсупов Якуп Юсупович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юсупов Якуп Юсупович
Смерть
10.06.1971