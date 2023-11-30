Юсупова Шамсихамал Халилулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова Шамсихамал Халилулловна

Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.04.1898 ст.

Дата смерти

10.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1898 ст.

Отец: Хайбуллин Халилулла Хабибуллович

Мать: Хайбуллина Гайнижамал Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1924

Сын: Юсупов Габбас Якупович

Отец ребёнка: Юсупов Якуп Юсупович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1927

Сын: Юсупов Габдулла Якупович

Отец ребёнка: Юсупов Якуп Юсупович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1932

Сын: Юсупов Равиль Якупович

Отец ребёнка: Юсупов Якуп Юсупович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юсупова Рафия Якуповна

Отец ребёнка: Юсупов Якуп Юсупович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Якуп Юсупович

Смерть
10.06.1971
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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