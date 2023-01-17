Халиуллин Газизулла Калимуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиуллин Газизулла Калимуллович

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.07.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1914 ст.

Отец: Халиуллин Калимулла Халилуллович

Мать: Хадича Шакировна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиуллина Бану

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиуллина Бану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиуллина Бану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиуллина Бану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиуллина Бану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиуллина Бану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиуллина Бану

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халиуллина Бану

Смерть
Неизвестно
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