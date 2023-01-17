Халиуллин Газизулла Калимуллович
Место рождения
Дата рождения27.07.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1914 ст.
Отец: Халиуллин Калимулла Халилуллович
Мать: Хадича Шакировна
Рождение ребёнка
16.01.1938
Рождение ребёнка
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халиуллина Бану
Смерть
Неизвестно