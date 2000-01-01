Халиуллина Бану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиуллина Бану

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиуллин Газизулла Калимуллович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиуллин Газизулла Калимуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиуллин Газизулла Калимуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиуллин Газизулла Калимуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиуллин Газизулла Калимуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиуллин Газизулла Калимуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиуллин Газизулла Калимуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халиуллин Газизулла Калимуллович

Смерть
Неизвестно
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