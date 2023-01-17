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Фахрениса Камалетдинова

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.07.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1869

Отец: Камалетдин Галимбеков

Мать: Хайриниса Фахритдинова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.03.1890 ст.

Муж: Хайбуллин Халилулла Хабибуллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Очень странный брак, видимо второй у Халилуллы, хотя указан как первый (у него в 1888 и 1894 году родились дети от другой жены)
Бракосочетание
18.10.1904 ст.

Муж: Мухаметша Мухаметрахимов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.11.1906 ст.

Муж: Минхажетдин Биктахиров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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