Фахрениса Камалетдинова
Место рождения
Дата рождения02.07.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1869
Отец: Камалетдин Галимбеков
Мать: Хайриниса Фахритдинова
Бракосочетание
29.03.1890 ст.
Очень странный брак, видимо второй у Халилуллы, хотя указан как первый (у него в 1888 и 1894 году родились дети от другой жены)
Бракосочетание
18.10.1904 ст.
Бракосочетание
16.11.1906 ст.
Смерть
Неизвестно