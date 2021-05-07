Галиакберов Абдрахман Галиакберович
Место рождения
Дата рождения12.09.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.09.1884 ст.
Отец: Галиакбар Габдулбасыров
Мать: Бибисабира Хабибуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галиакберова Минсафа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1910
Дочь: Галиакберова Бибикашифа Абдрахмановна
Мать ребёнка: Галиакберова Бибикамал Анваровна
Рождение ребёнка
17.02.1915 ст.
Мать ребёнка: Галиакберова Бибикамал Анваровна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Сабирова (Галиакберова) Асма Абдрахмановна
Мать ребёнка: Галиакберова Бибикамал Анваровна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Галиакберова Сахана Абдрахмановна
Мать ребёнка: Галиакберова Бибикамал Анваровна
Рождение ребёнка
08.11.1929
Сын: Галиакберов Идрис Абдрахманович
Мать ребёнка: Галиакберова Бибикамал Анваровна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Галиакберов Ибрагим Абдрахманович
Мать ребёнка: Галиакберова Бибикамал Анваровна
Рождение ребёнка
17.05.1937
Сын: Галиакберов Габдулжапар Абдрахманович
Мать ребёнка: Галиакберова Минсафа
Смерть
Неизвестно