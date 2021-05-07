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Галиакберов Абдрахман Галиакберович

Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.09.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1884 ст.

Отец: Галиакбар Габдулбасыров

Мать: Бибисабира Хабибуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиакберова Минсафа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиакберова Бибикамал Анваровна

Рождение ребёнка
18.11.1910

Дочь: Галиакберова Бибикашифа Абдрахмановна

Мать ребёнка: Галиакберова Бибикамал Анваровна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1915 ст.

Сын: Абдулжабар Абдрахманов

Мать ребёнка: Галиакберова Бибикамал Анваровна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Сабирова (Галиакберова) Асма Абдрахмановна

Мать ребёнка: Галиакберова Бибикамал Анваровна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Галиакберова Сахана Абдрахмановна

Мать ребёнка: Галиакберова Бибикамал Анваровна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1929

Сын: Галиакберов Идрис Абдрахманович

Мать ребёнка: Галиакберова Бибикамал Анваровна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1932

Сын: Галиакберов Ибрагим Абдрахманович

Мать ребёнка: Галиакберова Бибикамал Анваровна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1937

Сын: Галиакберов Габдулжапар Абдрахманович

Мать ребёнка: Галиакберова Минсафа

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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