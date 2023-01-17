Галиакберова Бибикамал Анваровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиакберова Бибикамал Анваровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

01.12.1935

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1910

Дочь: Галиакберова Бибикашифа Абдрахмановна

Отец ребёнка: Галиакберов Абдрахман Галиакберович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1915 ст.

Сын: Абдулжабар Абдрахманов

Отец ребёнка: Галиакберов Абдрахман Галиакберович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Сабирова Асма Абдрахмановна

Отец ребёнка: Галиакберов Абдрахман Галиакберович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Галиакберова Сахана Абдрахмановна

Отец ребёнка: Галиакберов Абдрахман Галиакберович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1929

Сын: Галиакберов Идрис Абдрахманович

Отец ребёнка: Галиакберов Абдрахман Галиакберович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1932

Сын: Галиакберов Ибрагим Абдрахманович

Отец ребёнка: Галиакберов Абдрахман Галиакберович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиакберов Абдрахман Галиакберович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
01.12.1935
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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