Галиакберова Бибикамал Анваровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти01.12.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1910
Дочь: Галиакберова Бибикашифа Абдрахмановна
Отец ребёнка: Галиакберов Абдрахман Галиакберович
Рождение ребёнка
17.02.1915 ст.
Отец ребёнка: Галиакберов Абдрахман Галиакберович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Сабирова Асма Абдрахмановна
Отец ребёнка: Галиакберов Абдрахман Галиакберович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Галиакберова Сахана Абдрахмановна
Отец ребёнка: Галиакберов Абдрахман Галиакберович
Рождение ребёнка
08.11.1929
Сын: Галиакберов Идрис Абдрахманович
Отец ребёнка: Галиакберов Абдрахман Галиакберович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Галиакберов Ибрагим Абдрахманович
Отец ребёнка: Галиакберов Абдрахман Галиакберович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
01.12.1935