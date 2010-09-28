Галиакберов Идрис Абдрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалиакберов Идрис Абдрахманович

Галиакберов Идрис Абдрахманович

avatar

Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.11.1929

Дата смерти

28.09.2010

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1929

Отец: Галиакберов Абдрахман Галиакберович

Мать: Галиакберова Бибикамал Анваровна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиакберова Роза Гарафеевна

Рождение ребёнка
15.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиакберова Роза Гарафеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиакберова Роза Гарафеевна

Смерть
28.09.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close