Галиакберов Идрис Абдрахманович
Место рождения
Дата рождения08.11.1929
Дата смерти28.09.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1929
Рождение ребёнка
05.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галиакберова Роза Гарафеевна
Рождение ребёнка
15.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галиакберова Роза Гарафеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.2010