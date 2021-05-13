Гайнижамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнижамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиакбар Габдулбасыров

Рождение ребёнка
12.12.1874 ст.

Дочь: Бибифатиха Галиакбарова

Отец ребёнка: Галиакбар Габдулбасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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