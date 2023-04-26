Наумичева (Гущина) Февронья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумичева (Гущина) Февронья Семёновна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Гущин (Сероглазов?) Семён Андреевич

Мать: Гущина ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.03.1847

Муж: Наумичев Кирилл Алексеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.02.1852

Дочь: (Наумичева) Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Наумичев Кирилл Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Гарнавитова (Наумичева) Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Наумичев Кирилл Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.1857

Дочь: (Наумичева) Матрёна

Отец ребёнка: Наумичев Кирилл Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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