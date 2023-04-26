Наумичева (Гущина) Февронья Семёновна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Гущин (Сероглазов?) Семён Андреевич
Мать: Гущина ?
Бракосочетание
31.03.1847
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.02.1852
Дочь: (Наумичева) Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: Наумичев Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Гарнавитова (Наумичева) Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Наумичев Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
05.03.1857
Дочь: (Наумичева) Матрёна
Отец ребёнка: Наумичев Кирилл Алексеевич
Смерть
Неизвестно