(Наумичева) Матрёна 05.03.1857 — найти родственников по фамилии на Familio

(Наумичева) Матрёна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 05.03.1857, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 15.09.1857, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Наумичев Кирилл Алексеевич1826 г.р.
Мать
Наумичева (Гущина) Февронья Семёновна1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1857

Отец: Наумичев Кирилл Алексеевич

Мать: Наумичева (Гущина) Февронья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
15.09.1857
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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