(Наумичева) Матрёна
женский, родилась 05.03.1857, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 15.09.1857, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецНаумичев Кирилл Алексеевич1826 г.р.
МатьНаумичева (Гущина) Февронья Семёновна1829 г.р.
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Рождение
05.03.1857
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.09.1857
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область