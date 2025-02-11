Наумичев Кирилл Алексеевич 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Наумичев Кирилл Алексеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1826, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 18.10.1866, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Наумичев Алексей Яковлевич1789 г.р.
Мать
Наумичева Ульяна СемёновнаДо 1819 г.р.
Супруги
Наумичева (Гущина) Февронья Семёновна1829 г.р.
Дети
(Наумичева) Пелагея Кирилловна29.02.1852 г.р.
Гарнавитова (Наумичева) Анна Кирилловна1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Наумичев Алексей Яковлевич

Мать: Наумичева Ульяна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
31.03.1847

Жена: Наумичева (Гущина) Февронья Семёновна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
29.02.1852

Дочь: (Наумичева) Пелагея Кирилловна

Мать ребёнка: Наумичева (Гущина) Февронья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Гарнавитова (Наумичева) Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Наумичева (Гущина) Февронья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
05.03.1857

Дочь: (Наумичева) Матрёна

Мать ребёнка: Наумичева (Гущина) Февронья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
18.10.1866
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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