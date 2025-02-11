Наумичев Кирилл Алексеевич
мужской, родился 1826, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 18.10.1866, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецНаумичев Алексей Яковлевич1789 г.р.
МатьНаумичева Ульяна СемёновнаДо 1819 г.р.
Супруги
Дети
(Наумичева) Пелагея Кирилловна29.02.1852 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
31.03.1847
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.02.1852
Дочь: (Наумичева) Пелагея Кирилловна
Мать ребёнка: Наумичева (Гущина) Февронья Семёновна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Гарнавитова (Наумичева) Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Наумичева (Гущина) Февронья Семёновна
Рождение ребёнка
05.03.1857
Дочь: (Наумичева) Матрёна
Мать ребёнка: Наумичева (Гущина) Февронья Семёновна
Смерть
18.10.1866