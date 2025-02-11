Гарнавитова (Наумичева) Анна Кирилловна 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Гарнавитова (Наумичева) Анна Кирилловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1855, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 02.11.1905, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Наумичев Кирилл Алексеевич1826 г.р.
Мать
Наумичева (Гущина) Февронья Семёновна1829 г.р.
Супруги
Гарнавитов Михаил Филиппович1853 г.р.
Дети
Гарнавитов Василий Михайлович01.01.1875 г.р.
(Гарнавитова) Татьяна Михайловна05.01.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Наумичев Кирилл Алексеевич

Мать: Наумичева (Гущина) Февронья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
23.10.1873

Муж: Гарнавитов Михаил Филиппович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.01.1875

Сын: Гарнавитов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гарнавитов Михаил Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
05.01.1877

Дочь: (Гарнавитова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Гарнавитов Михаил Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
02.11.1905
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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