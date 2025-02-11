Гарнавитова (Наумичева) Анна Кирилловна
женский, родилась 1855, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 02.11.1905, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецНаумичев Кирилл Алексеевич1826 г.р.
МатьНаумичева (Гущина) Февронья Семёновна1829 г.р.
Супруги
Гарнавитов Михаил Филиппович1853 г.р.
Дети
Гарнавитов Василий Михайлович01.01.1875 г.р.
(Гарнавитова) Татьяна Михайловна05.01.1877 г.р.
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Рождение
1855
Бракосочетание
23.10.1873
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1875
Сын: Гарнавитов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гарнавитов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
05.01.1877
Дочь: (Гарнавитова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Гарнавитов Михаил Филиппович
Смерть
02.11.1905