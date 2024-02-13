Бешененко Иван Иванович
Место рожденияс.Залевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бешененко (Нарожная) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бешененко Валентин Иванович
Мать ребёнка: Бешененко (Нарожная) Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий Кожевенного завода
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ,сахарный диабет
Похороны
Неизвестно