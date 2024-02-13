Бешененко Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешененко Иван Иванович

Место рождения

с.Залевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бешененко Иван Егорович

Мать: Бешененко (Неизвестно) Анюна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Юрий Иванович

Мать ребёнка: Бешененко (Нарожная) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Валентин Иванович

Мать ребёнка: Бешененко (Нарожная) Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бешененко (Нарожная) Валентина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
рабочий Кожевенного завода
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ,сахарный диабет
Похороны
Неизвестно

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