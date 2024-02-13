Бешененко (Неизвестно) Анюна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешененко (Неизвестно) Анюна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бешененко Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бешененко Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бешененко Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Федор Иванович

Отец ребёнка: Бешененко Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Бешененко Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Иван Иванович

Отец ребёнка: Бешененко Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бешененко Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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